Поставки тяжёлой артиллерии и современного вооружения на Украину со стороны стран коллективного Запада доказывают прямую вовлечённость НАТО в конфликт. Более того, их вмешательство растёт. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Всё что делает и альянс, упомянутый мною, и столица, воспринимается как прямая вовлечённость в конфликт", — сказал он.
Однако на данный момент вопрос об изменении статуса спецоперации на повестке дня не стоит, отметил Песков.
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