Песков заявил о прямой вовлечённости НАТО в конфликт на Украине

Поставки тяжёлой артиллерии и современного вооружения на Украину со стороны стран коллективного Запада доказывают прямую вовлечённость НАТО в конфликт. Более того, их вмешательство растёт. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Всё что делает и альянс, упомянутый мною, и столица, воспринимается как прямая вовлечённость в конфликт", — сказал он.

Однако на данный момент вопрос об изменении статуса спецоперации на повестке дня не стоит, отметил Песков.