Кадыров ответил премьер-министру Польши: Где вы были, когда мы воевали за Ичкерию*

Рамзан Кадыров отреагировал на заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что Чечня заслуживает независимости.

Глава Чечни напомнил Европе о том, что Запад не поддержал Ичкерию, когда она сражалась за независимость.

Чеченский лидер не сомневается, что республика сделала правильный выбор, так как отдельному государству трудно было бы "потянуть расходы".

"Он говорит, надо поддержать Ичкерию*. Где вы были, когда мы воевали за Ичкерию, когда мы отстаивали интерес независимости, почему европейские государства, в том числе и Украина, не поддержали нас, и сегодня вдруг вы решили поддержать несуществующее государство?" — спросил Кадыров в своëм видеообращении, отметив, что независимое государство Чечне не давали строить именно европейцы.

Глава Чечни отметил, что существовать отдельно республика не может, так как требуется обеспечивать полтора миллиона населения.

* террористическая организация, запрещëнная в России.