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Климов: США готовят РФ судьбу Афганистана и бывшей Югославии, но их планы обречены на провал

Мир

Американские власти готовят России судьбу Афганистана, Ирака, Ливии и бывшей Югославии, однако все их планы обречены на провал, следует из заявления сенатора Андрея Климова.

Климов: США готовят РФ судьбу Афганистана и бывшей Югославии, но их планы обречены на провал

По его мнению, семья президента США Джо Байдена сформировала коррупционные схемы, которые позволяют американским чиновникам зарабатывать на украинском конфликте. Он также отметил, что Запад разграбляет национальные ресурсы Украины.

Сенатор подчеркнул: посмотрев на Афганистан, Ирак, Ливию и бывшую Югославию, можно понять, что такие действия США приводят к плачевному результату.

"Подобное уготовлено и нам с вами. Но Россия Дяде Сэму не по зубам, пока мы способны защищать свой суверенитет", — указал Климов в соцсетях. 

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин сообщила, что активная вовлечённость Вашингтона в украинский конфликт ведёт к ослаблению США на международной арене, росту инфляции в стране и истощению военных ресурсов.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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