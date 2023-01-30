Конгрессвумен Грин: вовлечённость США в украинский конфликт ведёт к ослаблению страны

Активная вовлечённость Вашингтона в украинский конфликт ведёт к ослаблению США на международной арене, следует из заявления конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

По её мнению, американские власти не прекращают прокси-войну с РФ, используя Украину. Как отметила политик, действия Вашингтона истощают военные ресурсы, провоцируют инфляцию в США и наносят ущерб торгово-экономическим связям с другими государствами. Она предупредила, что доллар может перестать быть крепкой мировой валютой "из-за высокомерия американских властей". Грин убеждена: Россия сможет выжить без дружбы с США.

Кроме того, конгрессвумен осудила руководство США за неверную внешнюю политику, которая приводит к созданию альянсов, например, между РФ, КНР и Ираном.

"Запад продолжает быть одержимым победой над Россией любыми средствами", — резюмировала политик в своих соцсетях.

Грин также добавила, что выступает за дипломатические переговоры по украинскому вопросу и прекращение поддержки киевского режима.