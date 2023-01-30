Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Марочко: ВСУ укрепляют позиции и оборудуют огневые точки в районе Часова Яра
GT: Украина заставляет НАТО напрямую воевать с Россией
Киев просил "откат" за подключение "Байрактара" 10 миллионов долларов
Российский танкист вывез раненых во время боя на броне под огнём противника
Дэвис: танки НАТО не изменят обстановку на Украине, поскольку это информационная операция
Рогов: ракета украинского комплекса ПВО С-300 попала в жилой дом в Харькове
Бойцы РФ поразили боекомплект ВСУ из самого мощного в мире самоходного миномёта "Тюльпан"
Американский журналист Блюменталь: Украина хочет развязать Третью мировую войну
Джонсон заявил, что предупреждал Путина о санкциях Запада перед началом спецоперации

Политик Филиппо призвал Францию выйти из НАТО после заявления о конфронтации с РФ

Мир

Французский политик Флориан Филиппо призвал руководство страны покинуть Североатлантический альянс, чтобы не вступать в противостояние с РФ.

Политик Филиппо призвал Францию выйти из НАТО после заявления о конфронтации с РФ

По его словам, недавно председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил о готовности блока к прямой конфронтации с Москвой и введению военной экономики.

"Эти сумасшедшие хотят Третьей мировой войны, давайте выйдем из состава НАТО", — подчеркнул политик.

Ранее Филиппо счёл безумием призывы украинского президента Владимира Зеленского передать западные самолёты и дальнобойные ракеты киевскому режиму. Он считает, что через некоторое время глава Украины может запросить у НАТО ядерный арсенал.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
РИА Новости: эмигранты заявили о планах по захвату власти после возвращения в Россию

Эмигранты хотят вернуться, чтобы управлять Россией.

РИА Новости: эмигранты заявили о планах по захвату власти после возвращения в Россию
Офицер Кутырь заявил, что войска ВС РФ могут нанести решающий удар по ВСУ до марта
Офицер Кутырь заявил, что войска ВС РФ могут нанести решающий удар по ВСУ до марта
TAC: план Зеленского по захвату Крыма грозит Третьей мировой войной, потому что "Путин не дурак"
Newsweek: США вмешиваются в конфликт на Украине ради одного важного ресурса
Знак зодиака 30 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Западные танки могут быть источником радиации Андрей Николаев Брат рейхсмаршала авиации Геринга пополнил Список Шиндлера Сергей Лебедев
МК: получивший контузию в боях у Сватово доброволец ВС РФ Огурцов честно описал ситуацию на фронте
Ходаковский о положении российской армии на СВО: "Мы подсели на диету"
Ходаковский заявил о сложностях ВС РФ при штурме занятых ВСУ городов
Ходаковский заявил о сложностях ВС РФ при штурме занятых ВСУ городов
Последние материалы
Марочко: ВСУ укрепляют позиции и оборудуют огневые точки в районе Часова Яра
GT: Украина заставляет НАТО напрямую воевать с Россией
Киев просил "откат" за подключение "Байрактара" 10 миллионов долларов
Российский танкист вывез раненых во время боя на броне под огнём противника
Дэвис: танки НАТО не изменят обстановку на Украине, поскольку это информационная операция
Экс-глава МИД Польши назвал две основные проблемы Украины: жадные дураки-политики
Рогов: ракета украинского комплекса ПВО С-300 попала в жилой дом в Харькове
Политик Филиппо призвал Францию выйти из НАТО после заявления о конфронтации с РФ
Бойцы РФ поразили боекомплект ВСУ из самого мощного в мире самоходного миномёта "Тюльпан"
Американский журналист Блюменталь: Украина хочет развязать Третью мировую войну
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников