Французский политик Флориан Филиппо призвал руководство страны покинуть Североатлантический альянс, чтобы не вступать в противостояние с РФ.
По его словам, недавно председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил о готовности блока к прямой конфронтации с Москвой и введению военной экономики.
"Эти сумасшедшие хотят Третьей мировой войны, давайте выйдем из состава НАТО", — подчеркнул политик.
Ранее Филиппо счёл безумием призывы украинского президента Владимира Зеленского передать западные самолёты и дальнобойные ракеты киевскому режиму. Он считает, что через некоторое время глава Украины может запросить у НАТО ядерный арсенал.
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