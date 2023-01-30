Политик Филиппо призвал Францию выйти из НАТО после заявления о конфронтации с РФ

Французский политик Флориан Филиппо призвал руководство страны покинуть Североатлантический альянс, чтобы не вступать в противостояние с РФ.

По его словам, недавно председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил о готовности блока к прямой конфронтации с Москвой и введению военной экономики.

"Эти сумасшедшие хотят Третьей мировой войны, давайте выйдем из состава НАТО", — подчеркнул политик.

Ранее Филиппо счёл безумием призывы украинского президента Владимира Зеленского передать западные самолёты и дальнобойные ракеты киевскому режиму. Он считает, что через некоторое время глава Украины может запросить у НАТО ядерный арсенал.