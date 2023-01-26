Французский политик Флориан Филиппо назвал украинского президента Владимира Зеленского "безумцем" после его призыва поставить Киеву западные самолёты, а также дальнобойные ракеты.
В своих соцсетях он отметил, что требования руководства Украины к Западу не прекращаются. По его словам, через некоторое время Зеленский может попросить предоставить ему ядерный арсенал Запада.
"Сколько мы ещё будем идти за этим безумцем? До мировой ядерной войны?" — высказался политик.
Ранее Филиппо осудил решение Североатлантического альянса передать Вооружённым силам Украины (ВСУ) американские танки Abrams и немецкие Leopard. Он допустил, что поставки тяжёлой техники киевскому режиму спровоцируют эскалацию конфликта вплоть до начала Третьей мировой войны.
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