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Французский политик Филиппо: призывы Зеленского передать самолёты Киеву безумны

Мир

Французский политик Флориан Филиппо назвал украинского президента Владимира Зеленского "безумцем" после его призыва поставить Киеву западные самолёты, а также дальнобойные ракеты.

В своих соцсетях он отметил, что требования руководства Украины к Западу не прекращаются. По его словам, через некоторое время Зеленский может попросить предоставить ему ядерный арсенал Запада.

"Сколько мы ещё будем идти за этим безумцем? До мировой ядерной войны?" — высказался политик.

Ранее Филиппо осудил решение Североатлантического альянса передать Вооружённым силам Украины (ВСУ) американские танки Abrams и немецкие Leopard. Он допустил, что поставки тяжёлой техники киевскому режиму спровоцируют эскалацию конфликта вплоть до начала Третьей мировой войны.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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