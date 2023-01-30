Джонсон заявил, что предупреждал Путина о санкциях Запада перед началом спецоперации

Бывший британский премьер Борис Джонсон в документальном фильме раскрыл детали своей беседы с российским лидером Владимиром Путиным перед началом спецоперации на Украине.

Как сообщает Telegraph, переговоры Джонсона и Путина были очень долгими. Отмечается, что экс-премьер Британии предупредил Кремль о западных санкциях, которые будут введены в случае начала СВО.

По информации газеты, Путин поинтересовался у Джонсона, действительно ли Украина не собирается присоединяться к Североатлантическому альянсу.

"Ну, она не планирует вступать в НАТО в обозримом будущем", — приводит издание комментарий политика.

В документальном фильме Джонсон заявил, что российская спецоперация обернётся "полной катастрофой". Он также пообещал поддерживать киевский режим.

Ранее стало известно, что бывший премьер-министр Великобритании поменял своё мнение о членстве Украины в НАТО. Джонсон призвал принять её в военный блок "ради мира и стабильности".