WSJ: чиновники Запада считают, что в ситуации вокруг Украины время на стороне России

В ситуации вокруг Украины время на стороне России, считают ряд западных чиновников. Об этом пишет издание Wall Street Journal.

В прошлом году должностные лица на Западе полагали, что чем дольше будут продолжаться военные действия, тем больше у Киева шансов одержать победу. Но уверенность в достоверности такой позиции ослабла со временем, отмечает газета.

По словам автора статьи, чиновники опасаются теперь, что в затяжном конфликте "на истощение" победу может одержать Москва. И решение увеличить объёмы предоставляемой Киеву военной помощи связано с этим.

Однако ряд должностных лиц на Западе всё же не считают "реалистичным" тезис своих партнеров о том, что более активная поддержка Украины приведёт к более быстрому окончанию конфликта, пишет WSJ.

Кроме того, нет уверенности, что Киев сможет провести аналогичные прошлогодним наступления, заключает обозреватель издания.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что о прямом участии США в боевых действиях на Украине свидетельствуют поставки тяжёлых вооружений Киеву.