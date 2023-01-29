В ситуации вокруг Украины время на стороне России, считают ряд западных чиновников. Об этом пишет издание Wall Street Journal.
В прошлом году должностные лица на Западе полагали, что чем дольше будут продолжаться военные действия, тем больше у Киева шансов одержать победу. Но уверенность в достоверности такой позиции ослабла со временем, отмечает газета.
По словам автора статьи, чиновники опасаются теперь, что в затяжном конфликте "на истощение" победу может одержать Москва. И решение увеличить объёмы предоставляемой Киеву военной помощи связано с этим.
Однако ряд должностных лиц на Западе всё же не считают "реалистичным" тезис своих партнеров о том, что более активная поддержка Украины приведёт к более быстрому окончанию конфликта, пишет WSJ.
Кроме того, нет уверенности, что Киев сможет провести аналогичные прошлогодним наступления, заключает обозреватель издания.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что о прямом участии США в боевых действиях на Украине свидетельствуют поставки тяжёлых вооружений Киеву.
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В случае масштабного наступления российской армии Зеленский столкнётся с двумя большими проблемами.