Володин: поставки оружия Украине — свидетельство участия США в конфликте

Спике Госдумы Вячеслав Володин заявил, что о прямом участии США в боевых действиях на Украине свидетельствуют поставки тяжёлых вооружений Киеву.

"Там находятся американские инструкторы, наёмники. Для спасения киевского режима начали поставлять тяжёлые вооружения. Всё это говорит о прямом участии Вашингтона в боевых действиях, страхе потерять свою колонию", — написал политик в своём Telegram-канале.

Он напомнил, что власть в Киеве перешла под внешнее управление Вашингтона 9 лет назад в результате госпереворота, когда был установлен марионеточный нацистский режим. Теперь же американцы должны уйти с Украины, заключил Володин.

Ранее замглавы МИД РФ Рябков объяснил, зачем США пошли на поставки танков Киеву.