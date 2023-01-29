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Володин: поставки оружия Украине — свидетельство участия США в конфликте

Мир

Спике Госдумы Вячеслав Володин заявил, что о прямом участии США в боевых действиях на Украине свидетельствуют поставки тяжёлых вооружений Киеву.

Володин: поставки оружия Украине — свидетельство участия США в конфликте

"Там находятся американские инструкторы, наёмники. Для спасения киевского режима начали поставлять тяжёлые вооружения. Всё это говорит о прямом участии Вашингтона в боевых действиях, страхе потерять свою колонию", — написал политик в своём Telegram-канале.

Он напомнил, что власть в Киеве перешла под внешнее управление Вашингтона 9 лет назад в результате госпереворота, когда был установлен марионеточный нацистский режим. Теперь же американцы должны уйти с Украины, заключил Володин.

Ранее замглавы МИД РФ Рябков объяснил, зачем США пошли на поставки танков Киеву.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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