РИА Новости: Запад всегда имел планы по уничтожению России

Долгие обсуждения в итоге привели Германию к передаче своих танков Украине и реэкспорту другим странам. В стороне не остались Польша, США, Великобритания и прочие союзники Киева. Обозреватель РИА Новости Елена Караева считает, что Запад начал войну против России.

Могущество Запада предполагает долговременное планирование, разнообразные сценарии войн и вооружённых конфликтов, которые провоцируются для того, чтобы правящая элита могла заработать. Прибыль выступает главной целью. Россия оберегала своих граждан и удерживалась от ответов на провокации.

"Передача танков в рамках помощи Украине, тщательный их подсчёт всем планетарным медийным сообществом, оценки боеспособности "Абрамсов" и "Леопардов", анализ их ТТХ — на самом деле всего лишь дымовая завеса, чтобы не дать глобальному общественному мнению увидеть главное. А главное — это совсем не повышение градуса эскалации, это начало войны. Их с нами", — подчёркивает Караева.