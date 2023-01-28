Генерал ВВС США призвал личный состав готовиться к войне с Китаем

Американский генерал ВВС Майк Минихан предупредил своих подчинённых, что им необходимо готовиться к войне с Китаем. Согласно служебной записке, конфликт между Вашингтоном и Пекином начнётся через два года.

Генерал подчеркнул, что такой исход ситуации ему подсказала "интуиция".

"Надеюсь, я неправ. Моя интуиция подсказывает мне, что мы будем сражаться в 2025 году", — гласит документ.

Минихан уточнил, что начало конфликту могут положить президентские выборы в США, во время которых Пекин якобы попытается взять контроль над Тайванем.