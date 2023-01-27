В Госдуме призвали к блокировке сайта посольства США в России

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что направит в МИД РФ и Роскомнадзор обращения с просьбой заблокировать сайт посольства США в России.

Ранее Роскомнадзор заблокировал на территории РФ сайты ЦРУ и ФБР США.

"Мы должны продолжать плановую работу по ликвидации подобных ресурсов в России. Я бы обратил внимание на сайт посольства США в России. Большое число моих подписчиков резко критикуют информацию, которую публикуют там администраторы дипломатической миссии. Тем более на русском языке", — сказал депутат в беседе с РИА Новости.

По его словам, необходимо принять меры, чтобы американские дипломаты "фильтровали публикуемую информацию". Хамзаев назвал вражеским ресурсом сайт американского посольства.