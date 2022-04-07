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Автор Елена Былкина

РКН объяснил блокировку песни "Хотят ли русские войны" на YouTube

Общество

Роскомнадзор прокомментировал удаление с YouTube ролика с песней "Хотят ли русские войны", которую исполняет Марк Бернес. Видеохостинг удалил клип со своей площадки.

РКН объяснил блокировку песни "Хотят ли русские войны" на YouTube

СМИ сообщили, что YouTube заблокировал песню по требованию РКН.

В ведомстве отметили, что направляли запрос к руководству YouTube, однако удалить просили только один комментарий под роликом. Комментарий привлёк внимание Роскомнадзора, так как представлял собой изменённый текст стихотворения, внесённый Минюстом РФ в перечень экстремистских материалов.

Представители РКН отметили, что делали запрос об удалении неприемлемого контента ещё в 2016 году. Администрация видеохостинга удалила не комментарий, а само видео, в котором не выявили запрещённой информации.

Ранее Видеохостинг YouTube ограничил доступ к ролику с выступлением официального представителя МИД России Марии Захаровой.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы мария захарова
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