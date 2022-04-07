Роскомнадзор прокомментировал удаление с YouTube ролика с песней "Хотят ли русские войны", которую исполняет Марк Бернес. Видеохостинг удалил клип со своей площадки.
СМИ сообщили, что YouTube заблокировал песню по требованию РКН.
В ведомстве отметили, что направляли запрос к руководству YouTube, однако удалить просили только один комментарий под роликом. Комментарий привлёк внимание Роскомнадзора, так как представлял собой изменённый текст стихотворения, внесённый Минюстом РФ в перечень экстремистских материалов.
Представители РКН отметили, что делали запрос об удалении неприемлемого контента ещё в 2016 году. Администрация видеохостинга удалила не комментарий, а само видео, в котором не выявили запрещённой информации.
Ранее Видеохостинг YouTube ограничил доступ к ролику с выступлением официального представителя МИД России Марии Захаровой.
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