В Сети опубликовано видео вооружённого нападения на посольство Азербайджана в Тегеране. На кадрах видно, как в здание дипмиссии заходит человек. Навстречу ему выходят трое сотрудников посольства. Тогда мужчина достает оружие и открывает огонь. Двое мужчин пытаются убежать, а третий, который оказался охранником, бросается на преступника и пытается его скрутить. В этот момент мужчина получает ранения, несовместимые с жизнью.
Напомним, нападение на посольство Азербайджана в Тегеране произошло утром 27 января. Двоим мужчинам удалось спастись, начальник охраны дипмиссии был застрелен.
Ранее Pravda.Ru писала, что в Париже протестующие с флагами Армении атаковали посольство Азербайджана.
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