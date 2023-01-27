В Сети появились кадры нападения на посольство Азербайджана в Тегеране

В Сети опубликовано видео вооружённого нападения на посольство Азербайджана в Тегеране. На кадрах видно, как в здание дипмиссии заходит человек. Навстречу ему выходят трое сотрудников посольства. Тогда мужчина достает оружие и открывает огонь. Двое мужчин пытаются убежать, а третий, который оказался охранником, бросается на преступника и пытается его скрутить. В этот момент мужчина получает ранения, несовместимые с жизнью.

Напомним, нападение на посольство Азербайджана в Тегеране произошло утром 27 января. Двоим мужчинам удалось спастись, начальник охраны дипмиссии был застрелен.

Ранее Pravda.Ru писала, что в Париже протестующие с флагами Армении атаковали посольство Азербайджана.