В Париже протестующие с флагами Армении атаковали посольство Азербайджана

В столице Франции неизвестные люди с армянскими флагами пытались ворваться в посольство Азербайджана.

По информации дипмиссиии, митингующие разбили окна и попытались выбить входную дверь.

Посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев обратился к Эммануэлю Макрону. Он назвал позором тот факт, что на месте не было полиции, которая могла бы защитить посольство от атаки.

В Ереване 18 сентября состоялись протесты, на которых требовали выхода Армении из ОДКБ. Митинги связывают с прибытием в Армению спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Представитель Америки сказала, что США готовы помогать Армении.