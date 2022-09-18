В столице Франции неизвестные люди с армянскими флагами пытались ворваться в посольство Азербайджана.
По информации дипмиссиии, митингующие разбили окна и попытались выбить входную дверь.
Посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев обратился к Эммануэлю Макрону. Он назвал позором тот факт, что на месте не было полиции, которая могла бы защитить посольство от атаки.
В Ереване 18 сентября состоялись протесты, на которых требовали выхода Армении из ОДКБ. Митинги связывают с прибытием в Армению спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Представитель Америки сказала, что США готовы помогать Армении.
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