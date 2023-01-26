Евросоюз готовит очередной пакет санкций против Белоруссии. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По его информации, запрет коснется угля, золота, инвестиций и энергетического сектора.
Ранее Польша предложила ввести новые санкции против России и Белоруссии. Они включали запрет на импорт каучука, алмазов, а также мебели из Белоруссии. Кроме того, санкции предусматривали прекращение сотрудничества в области ядерной энергетики.
"Польша передала Европейской комиссии и странам-членам свои предложения, касающиеся десятого пакета санкций против России и очередного пакета против Белоруссии", — говорится в сообщении.
Ранее Правда. ру писала, что Александр Лукашенко пообещал физически уничтожить националистический "полк Калиновского".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Польша проводит военные учения с целью наступления на территории Украины, РФ, Белоруссии.