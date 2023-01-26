Евросоюз предлагает ввести против Белоруссии новый пакет санкций

Евросоюз готовит очередной пакет санкций против Белоруссии. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По его информации, запрет коснется угля, золота, инвестиций и энергетического сектора.

Ранее Польша предложила ввести новые санкции против России и Белоруссии. Они включали запрет на импорт каучука, алмазов, а также мебели из Белоруссии. Кроме того, санкции предусматривали прекращение сотрудничества в области ядерной энергетики.

"Польша передала Европейской комиссии и странам-членам свои предложения, касающиеся десятого пакета санкций против России и очередного пакета против Белоруссии", — говорится в сообщении.

Ранее Правда. ру писала, что Александр Лукашенко пообещал физически уничтожить националистический "полк Калиновского".