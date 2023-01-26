Нуланд: у США не получится передать танки Киеву к началу весеннего наступления

До весны у США не получится отправить свои танки Украине весной, а ведь именно в этот период эксперты прогнозируют усиление боевых действий. Об этом предупредила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Чиновник пояснила, что отправка американских танков требует долгого подготовительного этапа.

"Abrams, как вы знаете, является очень сложным танком и требует значительной подготовки. Несмотря на то, что мы их одобрили вчера, потребуется некоторое время на то, чтобы доставить их на поле боя. Они не появятся там к весеннему наступлению", — сказала Нуланд во время своего выступления в сенате США.

25 января США объявили, что собираются передать Киеву 31 танка Abrams. Аналогичные заявления о поставке Украине тяжёлого вооружения сделали Германия и Британия.