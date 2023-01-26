Войска РФ ведут активные боевые действия в Донбассе. Экс-советник главы Пентагона и бывший полковник армии США Дуглас Макгрегор сделал заявление относительно начала новой наступательной операции Вооружённых сил России. Он спрогнозировал её начало к марту 2023 года.
"Есть основания полагать, что российские силы намерены начать наступление к марту. Почему Россия должна сидеть и ждать, пока западные союзники не реанимируют украинскую армию? Конечно, это не будет молниеносный блицкриг, а планомерная наступательная операция", — сказал он эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный эксперт капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров прокомментировал учебные пуски гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков", находящегося в Атлантике.