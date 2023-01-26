Экс-советник Пентагона Макгрегор спрогнозировал наступление ВС РФ к марту 2023 года

Войска РФ ведут активные боевые действия в Донбассе. Экс-советник главы Пентагона и бывший полковник армии США Дуглас Макгрегор сделал заявление относительно начала новой наступательной операции Вооружённых сил России. Он спрогнозировал её начало к марту 2023 года.

"Есть основания полагать, что российские силы намерены начать наступление к марту. Почему Россия должна сидеть и ждать, пока западные союзники не реанимируют украинскую армию? Конечно, это не будет молниеносный блицкриг, а планомерная наступательная операция", — сказал он эфире YouTube-канала Judging Freedom.