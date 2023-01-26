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Экс-советник Пентагона Макгрегор спрогнозировал наступление ВС РФ к марту 2023 года

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Войска РФ ведут активные боевые действия в Донбассе. Экс-советник главы Пентагона и бывший полковник армии США Дуглас Макгрегор сделал заявление относительно начала новой наступательной операции Вооружённых сил России. Он спрогнозировал её начало к марту 2023 года.

"Есть основания полагать, что российские силы намерены начать наступление к марту. Почему Россия должна сидеть и ждать, пока западные союзники не реанимируют украинскую армию? Конечно, это не будет молниеносный блицкриг, а планомерная наступательная операция", — сказал он эфире YouTube-канала Judging Freedom.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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