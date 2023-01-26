Польша пообещала передать Киеву танки Leopard в течение нескольких недель

Заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич сообщил, что обещанные танки Leopard будут переданы Киеву в течение нескольких недель.

Отправка танков не может быть проведена, пока украинские военные не научатся управлению этой техникой, добавил замминистра.

"Как только украинские войска пройдут обучение, мы будем готовы передать эту технику украинской стороне", — сказал Скуркевич в эфире радиостанции Radio Plus.

Политик добавил, что весь процесс должен занять ориентировочно несколько недель.

Ранее польские власти сообщили, что готовы поставить Украине 14 танков Leopard 2 — одну роту.