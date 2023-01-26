Merkur: поставки танков Leopard обернутся "логистическим кошмаром" для Украины

Военный аналитик Никлас Масур прокомментировал планы Германии поставить на Украину танки Leopard 2 и подчеркнул, что киевскому руководству следует проконтролировать данный процесс, иначе это приведёт к "логистическому кошмару".

"Если Украина хочет иметь возможность защищать себя в долгосрочной перспективе, важно, чтобы логистическая система не была слишком сложной", — указал эксперт в интервью Merkur.

Украине будет гораздо проще, если вместе с поставками наладится система обслуживания и ремонта западных танков, считает Масур. Кроме того, российским войскам удалось консолидироваться и получить "твёрдую руку" в командовании, поэтому ВСУ не должны надеяться на ослабление своего противника, указал эксперт.

"Мы движемся к ситуации, в которой боевые танки играют важную роль с точки зрения обороны и контрнаступления", — заключил аналитик.