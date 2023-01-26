Украинские беженцы записали ролик об "ужасном" жилье в ЕС: "Ни веничка, ни совочка"

Две беженки с Украины записали видео, в котором пожаловались на "ужасное" жильё, предоставленное европейскими кураторами.

Судя по описанию к видео, женщинам позволили бесплатно жить в номере отеля с полноценными санузлом и кухней. Тем не менее украинок предоставленное помещение не устроило.

"Нет не веничка, ни совочка, ни мусорного ведра. Нет постельного белья, только одеяло и подушка", — жалуется автор ролика за кадром.

По её словам, беженцам предстоит самостоятельно приобретать элементарные средства для уборки.

"Короче, условия — жесть", — резюмирует женщина.

Ранее поляки из Кракова пожаловались, что украинские беженцы буквально "оккупировали" главную площадь города.