Две беженки с Украины записали видео, в котором пожаловались на "ужасное" жильё, предоставленное европейскими кураторами.
Судя по описанию к видео, женщинам позволили бесплатно жить в номере отеля с полноценными санузлом и кухней. Тем не менее украинок предоставленное помещение не устроило.
"Нет не веничка, ни совочка, ни мусорного ведра. Нет постельного белья, только одеяло и подушка", — жалуется автор ролика за кадром.
По её словам, беженцам предстоит самостоятельно приобретать элементарные средства для уборки.
"Короче, условия — жесть", — резюмирует женщина.
Ранее поляки из Кракова пожаловались, что украинские беженцы буквально "оккупировали" главную площадь города.
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