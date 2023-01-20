KRKnews: поляки в Кракове возмущены "оккупацией" главной площади украинскими беженцами

Постоянные манифестации украинских беженцев в Кракове возмущают местных жителей. Они потребовали у властей освободить главную площадь города.

"Дважды в сутки, ежедневно, небольшая, но чрезвычайно громкая группа выходцев с Украины устраивает там (на Рыночной площади Кракова. — Прим. ред.) шумные политические демонстрации", — говорится в обращении активистов.

По их словам, украинские беженцы пугают туристов, "причиняют боль и шокируют" горожан, а потому эти демонстрации необходимо "немедленно прекратить", пишет издание KRKnews.

Несмотря на то, что протестующие размахивают польскими флагами, отмечают авторы материала, они выкрикивают бандеровские лозунги. Краковчане также обратили внимание, что украинцы всё чаще выдвигают к жителям Польши вполне конкретные политические требования: "отдать все оружие украинцам", так как поляки отказываются "отдавать жизни" за Украину.