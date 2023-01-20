Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Константинов: Украину ждёт ответный удар, если она попытается атаковать Крым
Подразделение ВС РФ "Викинг" при помощи РСЗО заставило бежать украинских солдат в ДНР
Депутат из ФРГ Быстрон: российские танки могут вернуться в Берлин
NYT: США помогут ВСУ спланировать наступление на Крым
США заявили, что засекли у Гавайских островов российское разведывательное судно
РИА Новости: страны Запада окончательно сделали ставку на войну с Россией
Военные хирурги вытащили из тела бойца неразорвавшийся снаряд
Зеленский о "Рамштайне" 20 января: ожидаем сильных решений и мощного пакета военной поддержки США
Эксперт Юшков назвал контрабандой продажу российской нефти, смешанной с другим сырьём

KRKnews: поляки в Кракове возмущены "оккупацией" главной площади украинскими беженцами

Мир

Постоянные манифестации украинских беженцев в Кракове возмущают местных жителей. Они потребовали у властей освободить главную площадь города.

KRKnews: поляки в Кракове возмущены "оккупацией" главной площади украинскими беженцами

"Дважды в сутки, ежедневно, небольшая, но чрезвычайно громкая группа выходцев с Украины устраивает там (на Рыночной площади Кракова. — Прим. ред.) шумные политические демонстрации", — говорится в обращении активистов.

По их словам, украинские беженцы пугают туристов, "причиняют боль и шокируют" горожан, а потому эти демонстрации необходимо "немедленно прекратить", пишет издание KRKnews.

Несмотря на то, что протестующие размахивают польскими флагами, отмечают авторы материала, они выкрикивают бандеровские лозунги. Краковчане также обратили внимание, что украинцы всё чаще выдвигают к жителям Польши вполне конкретные политические требования: "отдать все оружие украинцам", так как поляки отказываются "отдавать жизни" за Украину.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Европейский еврейский конгресс призвал Лаврова извиниться за слова о еврейском вопросе

Европейский еврейский конгресс потребовал от Сергея Лаврова извинений после слов о Гитлере

Европейский еврейский конгресс призвал Лаврова извиниться за слова о еврейском вопросе
Автор FT Торнхилл описал виртуальный эксперимент с ядерным ударом России по США
Автор FT Торнхилл описал виртуальный эксперимент с ядерным ударом России по США
Политик Филиппо жёстко осадил Зеленского за требование оружия для захвата Крыма
Кадыров обрушился с критикой на генерала Соболева, призвавшего брить бороды в зоне СВО
Знак зодиака 20 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Российский ВПК работал на кого угодно, но только не на Россию Андрей Николаев Войну меряют не только кровью, но и деньгами Сергей Лебедев
NetEase: генсек НАТО случайно подсказал, как России одолеть Запад
Командир "Викинга" рассказал о работе заградотрядов ВСУ из националистов
МК: Кошкин заявил, что Украине грозит адекватный ответ ВС РФ при попытках удара ВСУ по Крыму
МК: Кошкин заявил, что Украине грозит адекватный ответ ВС РФ при попытках удара ВСУ по Крыму
Последние материалы
Депутат из ФРГ Быстрон: российские танки могут вернуться в Берлин
NYT: США помогут ВСУ спланировать наступление на Крым
США заявили, что засекли у Гавайских островов российское разведывательное судно
РИА Новости: страны Запада окончательно сделали ставку на войну с Россией
Военные хирурги вытащили из тела бойца неразорвавшийся снаряд
Зеленский о "Рамштайне" 20 января: ожидаем сильных решений и мощного пакета военной поддержки США
Эксперт Юшков назвал контрабандой продажу российской нефти, смешанной с другим сырьём
Кашеварову возмутили "гастроли" освобождённых из плена членов полка "Азов"*: должны были сидеть в Турции
Знак зодиака 20 января: знаменитые Козероги
Премьер-министр Литвы Шимоните: на саммите в Вильнюсе Украина войдёт в состав НАТО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников