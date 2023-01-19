Школьники-беженцы с Украины пожаловались на польского учителя: не считает Бандеру* героем

Дети украинских беженцев, учащиеся в польской школе, написали донос на местную учительницу, которая приняла участие в акции "Нет украинизации Польши".

По словам школьников, их преподаватель держала в руках польский флаг и раздавала листовки, где описывались преступления украинских националистов во время Второй мировой войны, в том числе Степана Бандеры*.

"Школьникам с Украины не понравились политические взгляды и патриотизм учительницы математики, — пояснили организаторы мероприятия изданию Kresy.pl. — Но учительница высказывает свои взгляды не в школе, а за её пределами".

Местный депутат встал на защиту преподавателя. Он уверен, что если школьное руководство применит какие-либо санкции к учительнице за её общественно-политическую деятельность, это подорвёт авторитет педагога и дискредитирует систему польского образования.

* лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ).