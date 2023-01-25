Соединённые Штаты Америки и Германия имеют шанс "разобраться" с Россией и Китаем. Об этом информирует газета Fakt, ссылаясь на слова бывшего президента Польши Леху Валенсу.
"Немцам нужно объяснять, что с Россией всегда были проблемы, и мы, поляки, знаем это особенно хорошо, и поэтому у нас есть шанс при жизни этого поколения разобраться с Россией. У нас больше не будет такого шанса", — высказался политик.
Валенса не раз делал русофобские заявления. Он предлагал "раздробить" РФ, а также уменьшить численность населения до 50 млн человек. Также он высказал идею по захвату Москвы из-за конфликта на Украине.
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