Полковник Макгрегор: США создавали в Донбассе плацдарм для нанесения удара по РФ

Москва смогла помешать Соединённым Штатам создать плацдарм в Донбассе и на востоке Украины для агрессии против Российской Федерации. Об этом проинформировал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в блоге на YouTube.

"Мы работали годами, чтобы построить колоссальную армию из ста тысяч человек лишь с одной целью: нанести удар по России и превратить Восточную Украину в платформу для этого", — сказал он.

По словам Макгрегора, России пришлось действовать превентивно, наблюдая за действиями Запада на Украине. Москва сорвала данные планы и нейтрализовала угрозу для страны.