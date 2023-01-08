Ведущий Карлсон и полковник Макгрегор: США угрожает война, развернувшаяся в Мексике

Хаос на территории Мексики является единственным конфликтом, создающим реальную угрозу для жителей США, следует из совместного заявления журналиста Такера Карлсона и американского полковника в отставке Дугласа Макгрегора.

В эфире Fox News телеведущий напомнил, что в Мексике армия и оперативники борются с картелем "Синалоа" после ареста сына наркобарона "Коротышки".

"Новая война, которая реально коснётся американцев, развернулась в Мексике", — отметил Карлсон.

С этой позицией согласился полковник Макгрегор. По его словам, Вашингтону следует решать проблемы в Мексике, а не на украинских территориях. Как пояснил военнослужащий, власти США не разглядели финансовую выгоду в боях на территории Мексики. При этом коррупция на Украине и в Мексике находится примерно на одинаковом уровне, заключил полковник.

Ранее Макгрегор сообщил, что жителям европейских стран уже не интересна тема, связанная с украинским конфликтом.