Польский министр Шинковский заявил, что получение репараций от ФРГ затянется на несколько поколений

Варшава хотела добиться от Германии выплат репараций за ущерб, причинённый от Второй мировой войны. Об этом информирует радиостанция Zet, ссылаясь на министра правительства Польши по европейским делам Шимона Шинковского вель Сенка.

Политик считает, что решение по выплатам затянется на несколько поколений. Он прогнозирует, что в итоге Германия возместит ущерб.

"Это также и право наших детей и внуков, потому что это огромная нереализованная обязанность, которую Германия должна принять", — сказал Шинковский .

Напоминаем, польские власти потребовали от ФРГ выплат в размере 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) для компенсации ущерба, причинённого во время Второй мировой войны.