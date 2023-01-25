Мирошник: пугающий ударом по РФ Подоляк и другие "безумцы" чувствуют себя защищёнными

"Безумцы", которые сидят в своих кабинетах на улице Банковой в украинской столице, чувствуют себя защищёнными. Об этом заявил дипломат Родион Мирошник.

В своих соцсетях он напомнил, что советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк пригрозил России "неизбежным ударом" по Москве, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу.

"Странно, что именно Банковая является оазисом, по которому ничего всё ещё не прилетало, и эти безумцы чувствуют себя изнеженными и защищёнными. С чего только?" — высказался Мирошник.

Ранее Подоляк сообщил, что эскалация на территории крупных городов РФ неизбежна. По его словам, киевский режим намерен наносить удары по различным целям в России. При этом он отказался раскрывать, как именно будут осуществляться атаки, сославшись на дефицит публичной информации.