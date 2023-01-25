Политик Санчак: Турция должна будет выйти из НАТО

Турция должна выйти из Североатлантического альянса, заявил заместитель председателя партии "Родина" Этем Санчак. По его словам, граждане страны всё больше симпатизируют российскому президенту Владимиру Путину.

По мнению политика, покинуть НАТО Анкара должна через пять-шесть месяцев.

"Турция покинет НАТО через 5-6 месяцев. Альянс пытается втянуть нас в воронку на Ближнем Востоке. Наконец, вы видите акции против Корана в Швеции и Нидерландах. Выход из НАТО стал срочным и обязательным, — заявил политик. — Опять же, в последнее время турецкий народ стал симпатизировать России и Путину. Народ видел приближающиеся угрозы и шёл впереди правительств".

Как подчеркнул Санчак, кроме того, альянс пытается "столкнуть" Грецию и Турцию, что недопустимо. А доля граждан, которые считают США и коллективный Запад врагами выросла до 80 процентов.