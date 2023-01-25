В США оценили ответные шаги Шольца на подрыв "Северного потока": дал танки, покупает втридорога газ

Канцлер Германии Олаф Шольц принял решительные ответные меры на давление со стороны США в вопросе поставок танков Украине и на террористический акт на "Северном потоке", который обеспечивал страну недорогим российским газом, заявил американский аналитик Макс Блюменталь.

Как подчеркнул аналитик, вместо того чтобы отстаивать интересы своей страны, Шольц начал закупать голубое топливо втридорога и согласился поставить тяжёлую технику киевскому режиму.

"После разрушения силами США газопровода "Северный поток", поставляющего дешёвый газ в Германию, немецкий канцлер Олаф Шольц принял ответные меры, уступив требованиям Вашингтона отправить Украине танки Leopard", — заявил аналитик.

Блюменталь уточнил, что для немцев канцлер тоже постарался и призвал граждан страны в целях экономии реже принимать душ.