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Политический эксперт об увольнении чиновников на Украине: стали возникать свои центры влияния

Мир

Политический эксперт Владимир Джаралла в беседе с Pravda.Ru объяснил причины увольнения Владимиром Зеленским украинских чиновников.

Политический эксперт об увольнении чиновников на Украине: стали возникать свои центры влияния

Политолог отметил, что Зеленскому удалось зачистить всё пространство от различных соперничающих группировок как в информационной сфере, так и в экономической.

"С началом спецоперации их положение стало абсолютно господствующим: коллективный Зеленский фактически не имел и не имеет никаких конкурентов и действует, совершенно не оглядываясь на интересы других групп", — выразил своё мнение Джаралла.

Он уверен, что президент Украины действует при поддержке США.

"Как только они установили господствующее положение, внутри этого "коллективного Зеленского" стали возникать свои собственные группировки, стали возникать свои собственные центры влияния, которые, естественно, соперничали уже друг с другом. И в итоге вот у этой правящей группы стали появляться свои отдельные центры", — объяснил эксперт.

Политолог озвучил две версии происходящих на Украине перемен.

"Первая из них, что Тимошенко и связанная с ним группа проиграли в закулисной схватке, и в результате, естественно, сейчас их вычищают. Вторая версия состоит в том, что американцы сделали вывод из определенного украинского опыта и поняли, что время от времени нужно прореживать все украинское политическое поле, потому что иначе хоть какого-то импульса для каких-то действий там не будет", — отметил Джаралла.

Он не исключает, что именно американцы настояли на увольнении Тимошенко.

Эксперт предположил, что украинское руководство находится на пределе своих возможностей, как военных, так и ресурсных.

Ранее Сергей Марков объяснил, что Зеленский пытается предотвратить массовое бегство чиновников за рубеж.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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