Марков: запретом о выезде за границу Зеленский пытается предотвратить массовое бегство чиновников

Политолог Сергей Марков объяснил, с какой целью украинский лидер Владимир Зеленский запретил своим чиновникам и правоохранителям покидать пределы страны "с личными целями".

Эксперт уверен, что Зеленский знает, что наступление ВС РФ на Украине неизбежно, и своим указом пытается как-то помешать массовому бегству чиновников за рубеж.

"Зеленский запретил всем чиновникам выезжать за пределы Украины. Это он сделал, чтобы предотвратить возможное массовое бегство чиновников за границу в случае успешного ожидаемого наступления армии России", — написал Марков в своём Telegram-канале.

Политолог назвал приказ Зеленского "суицидальным".

"Приказ Зеленского всем украинцам остаётся прежний, умереть за интересы США и Британии. Но администрирование этого суицидального приказа ужесточается", — добавил Марков.