Политолог Сергей Марков объяснил, с какой целью украинский лидер Владимир Зеленский запретил своим чиновникам и правоохранителям покидать пределы страны "с личными целями".
Эксперт уверен, что Зеленский знает, что наступление ВС РФ на Украине неизбежно, и своим указом пытается как-то помешать массовому бегству чиновников за рубеж.
"Зеленский запретил всем чиновникам выезжать за пределы Украины. Это он сделал, чтобы предотвратить возможное массовое бегство чиновников за границу в случае успешного ожидаемого наступления армии России", — написал Марков в своём Telegram-канале.
Политолог назвал приказ Зеленского "суицидальным".
"Приказ Зеленского всем украинцам остаётся прежний, умереть за интересы США и Британии. Но администрирование этого суицидального приказа ужесточается", — добавил Марков.
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