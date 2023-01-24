T24: шведы жалуются на резкое подорожание продуктов в магазинах

Цены на продукты питания в Швеции выросли за год на рекордные 20 процентов. Такие данные приводит телеканал T24.

При этом отдельные категории продовольственных товаров, например, рапсовое масло, выросли в цене ещё больше, до 45%. Об этом сообщает Шведская национальная организация пенсионеров, данные которой приводит СМИ.

"Общий прирост цен на еду в 2022 году составил колоссальные 20 процентов, как в магазинах, так и в интернете", — сказано в материале.

Большинство шведов не скрывают своего возмущения таким сильным подорожанием, признавая, что им становится всё труднее вести привычный образ жизни.

"Да, теперь это начинает отражаться на кошельке. Замечаешь, что цены на основные товары, которые покупаешь, внезапно взлетают вверх и все стоит намного, намного дороже, чем обычно", — сказала журналистам покупательница одного из местных супермаркетов.