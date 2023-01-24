Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников предупредил Молдавию о последствиях в случае вступления страны в НАТО.
Представитель Госдумы отметил, что Молдавия поплатится за стремление пополнить ряды Североатлантического альянса.
"Если они думают, что они, как Финляндия или Швеция, под шумок, быстренько, пользуясь ситуацией, могут вступить в НАТО и ничего им за это в собственной стране не будет, то они должны вспомнить о другом", — заявил Калашников.
Он объяснил, что в Финляндии уважают народы, которые населяют страну. Представитель Госдумы напомнил, что в Молдавии есть Приднестровье, населённое русскоязычными людьми, которые, по его словам, свою волю выразили в начале 1990-х.
Ранее сообщалось, что Молдавия присоединилась к санкциям против России и Белоруссии.
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