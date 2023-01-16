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Молдавия решила не рисковать своей энергобезопасностью и не присоединилась к санкциям против РФ и Минска

Мир

Молдавия предпочла не рисковать своей энергетической безопасностью, и потому не поддержала рестрикции ЕС против России и Белоруссии. Такое объяснение сделал официальный представитель Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Даниэл Водэ, пишет EADaily.

Молдавия решила не рисковать своей энергобезопасностью и не присоединилась к санкциям против РФ и Минска

По словам Водэ, в Молдавии сейчас серьёзный энергетический коллапс из-за растущих цен на энергоресурсы. По этой причине страна не может подвергать риску импорт российского газа.

"Молдавия не присоединилась к санкциям против России и Республики Белоруссия из-за рисков прекращения поставок российского газа и возможных в связи с этим последствий, которые могут негативно сказаться на экономике страны в целом", — пояснил Водэ.

Однако это не мешает молдавским властям поддерживать Киев и порицать действия Москвы. И если область санкций в плане энергоресурсов — табу для Молдавии, ряд некоторых торгово-экономических рестрикций против России Кишинёв в прошлом году всё-таки поддержал.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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