Посол РФ в Риге Ванин сообщил о нагнетании антироссийской истерии властями Латвии

Руководство Латвии намеренно усиливают антироссийскую истерию, пытаясь представить Россию "агрессором". Хотя они прекрасно видят, что Москва не собирается никуда "вторгаться", отметил посол РФ в Латвии Михаил Ванин.

Поэтому настоящего страха перед Россией у латвийских властей нет, добавил дипломат.

"Они (власти Латвии), конечно, не боятся, потому что они понимают, что никакого вторжения не будет. Но нагнетание такой истерии — это, что называется, линия, которую они постоянно проводят. Возбуждают общественное мнение, выставляют нашу страну врагом, агрессивным соседом", — сказал Ванин в эфире программы "60 минут" телеканала "Россия 1".

Посол добавил, что ещё одной причиной такого поведения является попытка по-соседски поддержать Литву, Эстонию и Польшу, которые стараются обеспечить Украину максимальным количеством западного оружия.

Ранее в МИД Латвии заявили, что Ванин обязан покинуть страну в срок до 24 февраля, то же самое в аналогичное время собирается сделать латвийский посол в РФ Марис Риекстиньш.