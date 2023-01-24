Руководство Латвии намеренно усиливают антироссийскую истерию, пытаясь представить Россию "агрессором". Хотя они прекрасно видят, что Москва не собирается никуда "вторгаться", отметил посол РФ в Латвии Михаил Ванин.
Поэтому настоящего страха перед Россией у латвийских властей нет, добавил дипломат.
"Они (власти Латвии), конечно, не боятся, потому что они понимают, что никакого вторжения не будет. Но нагнетание такой истерии — это, что называется, линия, которую они постоянно проводят. Возбуждают общественное мнение, выставляют нашу страну врагом, агрессивным соседом", — сказал Ванин в эфире программы "60 минут" телеканала "Россия 1".
Посол добавил, что ещё одной причиной такого поведения является попытка по-соседски поддержать Литву, Эстонию и Польшу, которые стараются обеспечить Украину максимальным количеством западного оружия.
Ранее в МИД Латвии заявили, что Ванин обязан покинуть страну в срок до 24 февраля, то же самое в аналогичное время собирается сделать латвийский посол в РФ Марис Риекстиньш.
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