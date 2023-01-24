Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала свою оценку массовым перестановкам "в верхах" в Киеве.
По словам представителя ведомства, киевские власти в очередной раз делят свою поляну, хотя, по её мнению, правильнее было бы уже назвать "полянку".
"На Украине начался очередной "передел поляны". Уже и от поляны осталась полянка. А все делят, вурдалаки ненасытные", — написала Захарова в своём Telegram-канале.
Ранее на Украине проинформировали о снятии с занимаемой должности заместителя генерального прокурора Украины Алексея Симоненко и заместителя главы офиса президента Кирилла Тимошенко. Помимо этого, украинские власти обещают ещё увольнения и изменения в кабинете министров.
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