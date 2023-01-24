В Киеве продолжается череда громких отставок чиновников: пятое увольнение за день

В Киеве продолжается череда громких отставок политиков киевского режима. Так, стало известно о пятом увольнении за день. О сложении полномочий объявил замминистра развития общин и территорий Вячеслав Негода.

О причинах увольнения чиновник не сообщил, однако заявил, что сейчас не время и не место для отчётов.

Добавим, ранее в отставку подал на фоне коррупционного скандала с закупкой продовольствия для нужд украинской армии ещё один заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Иван Лукеря.

Сегодня с поста замглавы офиса президента был также уволен Кирилл Тимошенко, подал в отставку замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, а Алексей Симоненко уволен с должности замгенпрокурора.