Турецким читателям категорически не понравилась речь украинского президента Владимира Зеленского, посвящённая действиям ВС РФ.
Зеленский сообщил, что ему известно о внушительном военном потенциале России, и он якобы знает, какой ответ необходимо дать российской армии.
Турецкие комментаторы издание Haber 7 выразили недоумение, как вообще такой человек, как Зеленский, мог быть избран на пост главы государства, и напомнили, что руководить страной и играть на сцене — это совершенно разные вещи.
Пользователи напомнили, что у Украины вообще нет своего военного потенциала, и держится она исключительно на поставках западного оружия и наёмников.
"Вы бы ничего не смогли сделать, если бы Европа не дала вам оружия", — отметил один из комментаторов.
"Если Зеленский проводит такую политику, зная, что его используют, это намного хуже для украинцев", — написал другой пользователь.
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