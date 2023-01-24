Турецкие читатели выразили недоумения словами Зеленского по поводу действий ВС РФ

Турецким читателям категорически не понравилась речь украинского президента Владимира Зеленского, посвящённая действиям ВС РФ.

Зеленский сообщил, что ему известно о внушительном военном потенциале России, и он якобы знает, какой ответ необходимо дать российской армии.

Турецкие комментаторы издание Haber 7 выразили недоумение, как вообще такой человек, как Зеленский, мог быть избран на пост главы государства, и напомнили, что руководить страной и играть на сцене — это совершенно разные вещи.

Пользователи напомнили, что у Украины вообще нет своего военного потенциала, и держится она исключительно на поставках западного оружия и наёмников.

"Вы бы ничего не смогли сделать, если бы Европа не дала вам оружия", — отметил один из комментаторов. "Если Зеленский проводит такую политику, зная, что его используют, это намного хуже для украинцев", — написал другой пользователь.