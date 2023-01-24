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Турецкие читатели выразили недоумения словами Зеленского по поводу действий ВС РФ

Мир

Турецким читателям категорически не понравилась речь украинского президента Владимира Зеленского, посвящённая действиям ВС РФ.

Турецкие читатели выразили недоумения словами Зеленского по поводу действий ВС РФ

Зеленский сообщил, что ему известно о внушительном военном потенциале России, и он якобы знает, какой ответ необходимо дать российской армии.

Турецкие комментаторы издание Haber 7 выразили недоумение, как вообще такой человек, как Зеленский, мог быть избран на пост главы государства, и напомнили, что руководить страной и играть на сцене — это совершенно разные вещи.

Пользователи напомнили, что у Украины вообще нет своего военного потенциала, и держится она исключительно на поставках западного оружия и наёмников.

"Вы бы ничего не смогли сделать, если бы Европа не дала вам оружия", — отметил один из комментаторов.

"Если Зеленский проводит такую политику, зная, что его используют, это намного хуже для украинцев", — написал другой пользователь.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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