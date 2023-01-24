Замглавы Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Иван Лукеря подал заявление об отставке. Об этом экс-чиновник рассказал в своих соцсетях.
По его словам, он решил покинуть свой пост ещё в начале года.
"Однако, к сожалению, из-за политических и бюрократических обстоятельств юридическое оформление выпало на эту неделю", — пояснил Лукеря.
Кроме того, он прикрепил к посту снимок с соответствующим заявлением.
Ранее глава Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении анонсировал кадровые перестановки в правительстве страны.
Информацию о своей отставке подтвердил замруководителя офиса украинского президента Кирилл Тимошенко. Кроме того, с должностей ушли губернаторы Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Сумской областей.
Замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов попросил Зеленского уволить его по собственному желанию.
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