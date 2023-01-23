На Западе продолжаются призывы исключить Турцию из состава НАТО. Союзникам не нравится позиция Анкары в отношении Украины, пишет корреспондент РИА Новости Михаил Катков.
Он обратил внимание, что члены НАТО жалуются на то, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет заработать на военном конфликте и не помогает ВСУ одержать победу над Москвой.
Также Североатлантический альянс не устраивает позиция Анкары относительно вступления в ряды военно-политического блока Швеции и Финляндии. Турция тормозит данный процесс.
Экс-помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон поддержал Запад. Он сообщил, что при переизбрании Эрдогана членство государства Западной Азии в НАТО будет под вопросом из-за пророссийской позиции турецкого лидера.
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