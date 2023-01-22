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Myśl Polska: СВО на Украине закончится через неделю без поставок оружия Запада

Мир

Без поставок западного вооружения в качестве военной помощи ВСУ, боевые действия на Украине закончатся через неделю. Об этом заявил польский аналитик Питер Фехер.

Myśl Polska: СВО на Украине закончится через неделю без поставок оружия Запада

Именно острый дефицит боеприпасов стал основной причиной поражения украинской армии в Соледаре. Кроме того, целые подразделения ВСУ были вынуждены оставить свои позиции в Артёмовске из-за нехватки вооружения, отметил эксперт. Сейчас войска киевского режима продолжают существовать только за счёт поставок Запада, указал он.

"Всего за месяц Украина потребляет столько боеприпасов, сколько было выпущено по всему Восточному фронту протяжённостью три тысячи километров во время Второй мировой войны", — отметил Фехер в материале для Myśl Polska.

По его мнению, российская армия тоже иногда сталкивается с дефицитом боеприпасов. Однако Россия в состоянии полностью обеспечить свою армию необходимым количеством ракет.

"Если Украина всего неделю не будет получать боеприпасы с Запада, конфликт закончится. Киев уже проиграл, только ему забыли об этом сказать", — подчеркнул аналитик.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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