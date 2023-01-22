ABC News: Маккол призвал США передать Киеву ракеты ATACMS для ударов по Крыму

США следует поставить в Киев дальнобойные баллистические ракеты ATACMS для ударов по Крыму и для дальнейшей победы над Россией. Об этом заявил председатель комитета по международным отношениям палаты представителей американского конгресса Майкл Маккол.

"Украине нужны ATACMS дальнего радиуса для ударов по Крыму", — указал он в интервью ABC News.

Конгрессмен подчеркнул, что киевское руководство нуждается в американских снарядах, поскольку именно с территории полуострова российские войска запускают беспилотники. По мнению Маккола, только после поставок западного вооружения ВСУ могут похвастаться определёнными успехами на поле боя.

"Когда мы даём то, что им нужно: Stinger, Javelin, HIMARS, а затем и артиллерийское вооружение дальнего радиуса — то они побеждают", — отметил конгрессмен.