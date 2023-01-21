На Украине задержан замминистра, разворовывавший деньги на восстановление регионов страны

На Украине задержан замминистра, разворовывавший деньги на восстановление регионов страны. Как пишут украинские СМИ, 21 января силовики задержали замминистра инфраструктуры Василия Лозинского. Его взяли при получении взятки в размере 400 тысяч долларов.

Как пишут украинские СМИ, расследование ведется по двум статьям — "злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия" и "получения неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере".

По версии следствия, Лозинский, которого в начале ноября кабмин Украины назначил исполняющим обязанности министра развития общин и территорий, а потом стал первым замминистра инфраструктуры, разворовывал бюджетные деньги, предназначенные для восстановления регионов страны.