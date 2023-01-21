На Украине задержан замминистра, разворовывавший деньги на восстановление регионов страны. Как пишут украинские СМИ, 21 января силовики задержали замминистра инфраструктуры Василия Лозинского. Его взяли при получении взятки в размере 400 тысяч долларов.
Как пишут украинские СМИ, расследование ведется по двум статьям — "злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия" и "получения неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере".
По версии следствия, Лозинский, которого в начале ноября кабмин Украины назначил исполняющим обязанности министра развития общин и территорий, а потом стал первым замминистра инфраструктуры, разворовывал бюджетные деньги, предназначенные для восстановления регионов страны.
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