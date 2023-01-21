"Маховик раскручивается": военкор Коц заявил об итогах встречи стран НАТО на немецкой авиабазе "Рамштайн"

На очередной встрече на немецкой авиабазе "Рамштайн" руководители государств-членов Североатлантического альянса обсудили оказание военной помощи ВСУ. Несмотря на "раскручивание маховика" украинского конфликта, обо всём договориться не получилось. Об итогах встречи рассказал военный обозреватель РИА Новости Андрей Коц.

На мероприятии обсудили главный вопрос: убедят ли США Германию поставить ВСУ танки Leopard 2. Последние сообщения СМИ говорят о том, что американцы этого сделать не смогли. Польша, Словакия, Чехия, Дания также ожидают отмашки Берлина на поставку данной тяжёлой техники.

НАТО решило, что Киев получит британские гусеничные САУ AS-90, применявшиеся ранее в Ираке. На Украине появятся и шведские БМП CV-90 с крепкой бронёй, хорошими ходовыми качествами, десантным отсеком на восемь бойцов.

"Впервые было сказано о системах ПВО Avenger. Это несложные комплексы ПВО малого радиуса действия — восемь пусковых установок ПЗРК FIM-92 Stinger на базе внедорожника Humvee", — отметил Коц.

Франция собирается поставить ВСУ 40 колёсных танков AMX-10RC, бронеавтомобили Bastion и САУ Caesar, основные танки Leclerc.