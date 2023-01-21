Мирошник: США давят на ФРГ в стиле "вы умрите сегодня, а мы — завтра"

Германия постарается всеми путями оттянуть поставки танков Leopard, но сопротивляться Берлин долго не сможет, заявил бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

Кроме того, по словам Мирошника, внутри самой страны произошёл раскол мнений на фоне требований Киева.

"На Германию давят американцы, делая предложения в стиле "вы умрите сегодня, а мы — завтра". На что Германия отвечает, что "пойдём только вместе", — пояснил экс-посол ТАСС. — Долго Германия сопротивляться не сможет, разве что оттянет время положительного ответа на откровенно наглые выпады Зеленского и Моравецкого".

Как подчеркнул Мирошник, "Рамштайн" позиционируется как группа "помощи" Киеву, однако, не стоит забывать, что это крупнейшая военная база, которую курируют американцы, что повлияет рано или поздно на решение берлина по "Леопардам".