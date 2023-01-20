В Дании более 40 лет действовал закон о принудительной стерилизации "слабых и неполноценных"

В Дании с 1929 по 1972 год существовала государственная программа по стерилизации "морально слабых и неполноценных".

Как сообщает датское издание DR, под стерилизацию попадали преступники, педофилы, поджигатели, проститутки, а также молодые люди и девушки, которые были неразборчивы в сексуальных связях.

Все эти люди, по мнению врачей и властей, не должны были иметь возможности завести детей. Отмечается, что только с 1929 по 1967 год было стерилизовано как минимум 11 000 датчан.

Стерилизацией занимались специальные учреждения. Если человек не должен был отбывать тюремный срок за свои проступки, то после процедуры его отпускали домой.

Примечательно, что многие из прошедших стерилизацию позже столкнулись с серьёзными психологическими проблемами.