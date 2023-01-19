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Лондон направит Киеву 600 высокоточных ракет Brimstone

Мир

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон направит Киеву 600 высокоточных ракет Brimstone.

Лондон направит Киеву 600 высокоточных ракет Brimstone

"Сегодня я могу сказать, что мы также планируем отправить еще 600 ракет Brimstone в театр военных действий, что крайне важно для помощи Украине" — сказал Уоллес.

По его словам, украинский конфликт будет продолжаться ещё долго, и входящие в Североатлантический альянс страны должны быть готовы к многолетней поддержке Украины.

Ранее Британия отчиталась о передаче вооружения на Украину в 2023 году. С февраля по декабрь Лондон потратил на поставки оружия Киеву 2,3 миллиарда фунтов стерлингов. На эти деньги были куплены 200 бронемашин, десятки САУ и гаубиц, 100 тысяч артиллерийских боеприпасов, один миллион патронов, одна тысяча зенитных ракет, 125 зенитных орудий, несколько тысяч противотанковых ракет NLAW, системы РСЗО и большое количество ракет с лазерным наведением Brimstone-2. В 2023 году Великобритания рассчитывает оказать военную помощь Украине в том же объёме.

 

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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