Лондон направит Киеву 600 высокоточных ракет Brimstone

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон направит Киеву 600 высокоточных ракет Brimstone.

"Сегодня я могу сказать, что мы также планируем отправить еще 600 ракет Brimstone в театр военных действий, что крайне важно для помощи Украине" — сказал Уоллес.

По его словам, украинский конфликт будет продолжаться ещё долго, и входящие в Североатлантический альянс страны должны быть готовы к многолетней поддержке Украины.

Ранее Британия отчиталась о передаче вооружения на Украину в 2023 году. С февраля по декабрь Лондон потратил на поставки оружия Киеву 2,3 миллиарда фунтов стерлингов. На эти деньги были куплены 200 бронемашин, десятки САУ и гаубиц, 100 тысяч артиллерийских боеприпасов, один миллион патронов, одна тысяча зенитных ракет, 125 зенитных орудий, несколько тысяч противотанковых ракет NLAW, системы РСЗО и большое количество ракет с лазерным наведением Brimstone-2. В 2023 году Великобритания рассчитывает оказать военную помощь Украине в том же объёме.