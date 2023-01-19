Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Стрелков заявил, что командование ВС Украины может оставить в Артёмовске "гарнизон смертников"
RT: Google пишет о "смерти" бывшего главы МВД Украины Арсена Авакова
Тульского диджея будут судить за дискредитацию армии из-за песни во время обращения Путина
Двое подростков под Волгоградом сняли на видео убийство собаки ради хайпа
Брутер: США тестируют реакцию РФ вбросами об ударе ВСУ по Крыму новым оружием
Аксёнов: попытки Зеленского вернуть Крым приведут к потере Украиной новых территорий
Багдасаров: НАТО передаст Киеву танки для подготовки ВСУ к новым атакам
Россия и Белоруссия подписали меморандум о взаимопонимании в вопросах обеспечения биологической безопасности
Гончаренко заявил о готовящемся увольнении замглавы офиса Зеленского Тимошенко

Спецоперация на Украине закончится за столом переговоров, уверен президент Польши Дуда

Мир

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что конфликт на Украине рано или поздно завершится дипломатическим путём, однако сейчас для этого нет предпосылок.

"Таков есть порядок вещей, что войны обычно заканчиваются. Наверняка и эта также закончится … рано или поздно стороны тем или иным образом склонятся к тому, чтобы сесть за стол переговоров", — сказал Дуда в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум.

По его словам, сейчас условия для переговоров между Москвой и Киевом отсутствуют.

Ранее Дуда предрёк решающий момент конфликта на Украине: по его мнению, он наступит через несколько недель или месяцев.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Генерал Соболев объяснил запрет бороды и планшетов в армии воинской дисциплиной

Требования к внешнему виду солдата прописаны в уставе военной службы, отметил генерал.

Генерал Соболев объяснил запрет бороды и планшетов в армии воинской дисциплиной
Военный ВС РФ Лукоянов рассказал о пытках, которым подвергся в украинском плену
Военный ВС РФ Лукоянов рассказал о пытках, которым подвергся в украинском плену
Европейский еврейский конгресс призвал Лаврова извиниться за слова о еврейском вопросе
В Варшаве на аукционе выставили на продажу личные вещи военнопленных ВС РФ
Российский ВПК работал на кого угодно, но только не на Россию Андрей Николаев Знак зодиака 19 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Войну меряют не только кровью, но и деньгами Сергей Лебедев
Пропавший Владимир Познер объявился в США вместе с Леонидом Ярмольником
МК: Леонков заявил о самом эффективном оружии ВС РФ против танков из Германии "Леопард"
Британцы оценили реакцию жены Зеленского на крушение вертолёта под Киевом: крокодиловы слёзы
Британцы оценили реакцию жены Зеленского на крушение вертолёта под Киевом: крокодиловы слёзы
Последние материалы
МК: Леонков заявил, что США применят в ходе СВО на Украине умные планирующие бомбы GLSDB
Шахназаров: я хорошо его знал, Досталь был моим товарищем
Bloomberg: Россия нашла способ для поставок нефти в обход санкций
Спецоперация на Украине закончится за столом переговоров, уверен президент Польши Дуда
В Москве названы лучшие школы по выполнению нормативов комплекса ГТО
Врач Андреев: жвачка, бананы, каши, йогурт и настой имбиря помогают при изжоге
Эксперты из РФ рассказали о задачах МАГАТЭ на АЭС Украины и объяснили, чего боятся США
The Times: боевики ВСУ назвали "мусором" оружие, которое они используют против ВС РФ
В Югре задержаны члены экстремистской ячейки, готовившие возрождение СССР
Российские военные ликвидировали элитного снайпера ВСУ в Запорожье
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников