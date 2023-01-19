Спецоперация на Украине закончится за столом переговоров, уверен президент Польши Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что конфликт на Украине рано или поздно завершится дипломатическим путём, однако сейчас для этого нет предпосылок.

"Таков есть порядок вещей, что войны обычно заканчиваются. Наверняка и эта также закончится … рано или поздно стороны тем или иным образом склонятся к тому, чтобы сесть за стол переговоров", — сказал Дуда в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум.

По его словам, сейчас условия для переговоров между Москвой и Киевом отсутствуют.

Ранее Дуда предрёк решающий момент конфликта на Украине: по его мнению, он наступит через несколько недель или месяцев.