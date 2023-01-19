Президент Польши Анджей Дуда заявил, что конфликт на Украине рано или поздно завершится дипломатическим путём, однако сейчас для этого нет предпосылок.
"Таков есть порядок вещей, что войны обычно заканчиваются. Наверняка и эта также закончится … рано или поздно стороны тем или иным образом склонятся к тому, чтобы сесть за стол переговоров", — сказал Дуда в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум.
По его словам, сейчас условия для переговоров между Москвой и Киевом отсутствуют.
Ранее Дуда предрёк решающий момент конфликта на Украине: по его мнению, он наступит через несколько недель или месяцев.
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