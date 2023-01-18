Ситуация в Украине может быть критичной в ближайшее время из-за сообщений о возможном повторном наступлении России, поэтому судьба Украины станет ясна через несколько недель. Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда на Международном форуме в Давосе.
Польский лидер подчеркнул, что российская армия, которая ещё не ослабла, готовится к новому наступлению на Украину.
Поэтому Киеву необходимо предоставить больше танков, добавил он.
"Через несколько месяцев или недель наступит решающий момент, и мы поймём, выживет ли Украина", — заключил Дуда.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия должна проиграть, чтобы военный конфликт закончился.
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